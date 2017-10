Semaine du 9 au 13 octobre

Album 666 de la semaine : SUGARTOWN CABARET « Sugartown Cabaret » (Autoprod 2017), coups de projecteur Ferarock : les 20 ans du Label Ici D’Ailleurs…, des infos, des cadeaux : des CD et des compil numériques du label Ici D’ailleurs, des places pour le concert de CRAFTMEN CLUB le 12 au Portobello, des places pour le concert de SPARKLING et BEACH YOUTH le 13 au Portobello, et des invités : mardi : Guillaume du PORTOBELLO ROCK CLUB, mercredi, La Liaison et BEACH YOUTH, jeudi : Yas de YAS /WHETZEL en concert le 12 au El Camino,