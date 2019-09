Semaine du 9 au 15 septembre

Album 666 de la semaine :

CEREMONY – In the Spirit World Now

Coups de projecteurs Ferarock :

JESUS LES FILLES – Daniel

GILIA GIRASOLE & RAY BORNELO – Stregata

des invités :

Lundi : le festival Graf Zeppelin

Mardi : le festival Rock In The Barn

Mercredi : Séverine pour la convention Bagnoles Tattoo Show

Vendredi : la Fête de la Pomme à la Pétroleuse le samedi 14/09

et des cadeaux :

des CDs de JESUS LES FILLES

des codes de téléchargement pour GILIA GIRASOLE & RAY BORNELO

des places pour MARIA VIOLENZA 11/09 aux Ateliers de l’Odon

des pass 2 jours pour Rock In The Barn 14 & 15/09 à Vexin-sur-Epte (27)

des pass 2 jours pour le GRAF ZEPPELIN fest 12 et 13 septembre à Lessay

des places pour ATOEM + SILEN le 13/09 à la salle MOSAIC à Lisieux

un repas au BISTRO RÉGENT quai Vendeuvre à Caen